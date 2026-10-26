S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Equinix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurden Equinix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Equinix-Aktie an diesem Tag bei 719,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Equinix-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,139 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 955,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,73 Prozent vermehrt.
Der Equinix-Wert an der Börse wurde auf 94,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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