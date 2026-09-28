S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingebracht

Equinix-Anlage im Blick

28.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Equinix-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Equinix-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 720,97 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,870 Equinix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 13.982,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.008,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,82 Prozent gesteigert.

Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 99,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net