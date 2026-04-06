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S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingefahren

13.04.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Equinix-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinix Inc
883,00 EUR -2,40 EUR -0,27%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Equinix-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 708,71 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equinix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,110 Equinix-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 1.030,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.536,83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,37 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Equinix eine Marktkapitalisierung von 101,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
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24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
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18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
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