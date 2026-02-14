S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Equinix eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 16.02.2023 wurden Equinix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 722,19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Equinix-Aktie investierten, hätten nun 0,138 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 956,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,40 Prozent angewachsen.
Equinix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
