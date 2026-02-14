DAX24.858 -0,2%Est505.988 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.612 -0,5%Euro1,1854 -0,2%Öl68,26 +0,8%Gold4.974 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Denali Therapeutics: Morgan Stanley sieht bis zu 113 % Kurspotenzial! Denali Therapeutics: Morgan Stanley sieht bis zu 113 % Kurspotenzial!
Bitcoin-ETFs unter Druck: Massive Abflüsse - Institutionelle Investoren auf dem Rückzug Bitcoin-ETFs unter Druck: Massive Abflüsse - Institutionelle Investoren auf dem Rückzug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Langfristige Investition

S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 3 Jahren abgeworfen

16.02.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Equinix eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinix Inc
801,20 EUR -10,00 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 16.02.2023 wurden Equinix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 722,19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Equinix-Aktie investierten, hätten nun 0,138 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 956,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,40 Prozent angewachsen.

Equinix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Equinix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Equinix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Equinix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Equinix Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Equinix Inc

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
17.07.2018Equinix BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
07.08.2017Equinix OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
17.07.2018Equinix BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
07.08.2017Equinix OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2016Equinix Equal WeightBarclays Capital
21.03.2016Equinix Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Equinix Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen