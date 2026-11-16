S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

Vor Jahren in Equinix eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Equinix-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 785,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,127 Equinix-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Equinix-Aktien wären am 13.11.2026 134,14 USD wert, da der Schlussstand 1.053,79 USD betrug. Mit einer Performance von +34,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Equinix belief sich jüngst auf 104,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net