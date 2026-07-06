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S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equinix von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Equinix-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinix Inc
912.00 EUR 15.20 EUR 1.69 %
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Am 13.07.2021 wurde das Equinix-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Equinix-Aktie an diesem Tag 823,04 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,122 Equinix-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 1.051,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,72 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,72 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 103,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.07.18 Equinix Outperform BMO Capital Markets
17.07.18 Equinix Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.17 Equinix Buy Deutsche Bank AG
18.10.17 Equinix Overweight Barclays Capital
07.08.17 Equinix Outperform RBC Capital Markets