S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equinix von vor 5 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

13.07.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Equinix-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 13.07.2021 wurde das Equinix -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Equinix-Aktie an diesem Tag 823,04 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,122 Equinix-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 1.051,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,72 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,72 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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