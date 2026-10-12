S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 10 Jahren verdient

Langfristige Anlage

12.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Equinix-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Equinix-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 359,90 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,779 Equinix-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Equinix-Papiers auf 1.026,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.850,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 185,10 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Equinix bezifferte sich zuletzt auf 100,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net