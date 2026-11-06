S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equity Residential-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

06.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Equity Residential-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Equity Residential-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 61,59 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,364 Equity Residential-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 65,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.594,25 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,94 Prozent gesteigert.

Equity Residential wurde am Markt mit 49,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net