DAX 25.719 -2,3%ESt50 6.146 -1,4%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,06 +1,3%Nas 24.736 +1,7%Bitcoin 67.360 -0,3%Euro 1,1157 -0,6%Öl 97,7 -0,6%Gold 4.053 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Investition

S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equity Residential-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Equity Residential-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equity Residential
57.18 EUR -0.90 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Equity Residential-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 61,59 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,364 Equity Residential-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 65,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.594,25 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,94 Prozent gesteigert.

Equity Residential wurde am Markt mit 49,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Equity Residential Aktie News

Werbung

Equity Residential Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Equity Residential nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.02.18 Equity Residential Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.09.17 Equity Residential Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
06.07.17 Equity Residential Reduce UBS AG
10.11.16 Equity Residential Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.16 Equity Residential Neutral Mizuho

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.