S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Equity Residential-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Equity Residential eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Equity Residential-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Equity Residential-Papier bei 86,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,574 Equity Residential-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 714,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,53 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Equity Residential zuletzt 47,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net