S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Evergy-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Evergy-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,612 Evergy-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 83,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 134,72 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 134,72 USD, was einer positiven Performance von 34,72 Prozent entspricht.

Evergy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net