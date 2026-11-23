Evergy-Investition im Blick

Investoren, die vor Jahren in Evergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Evergy-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Evergy-Anteile an diesem Tag 50,83 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 196,734 Evergy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Evergy-Aktie auf 85,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.905,37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,05 Prozent.

Evergy wurde am Markt mit 20,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net