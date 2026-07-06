S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Evergy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Evergy-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61,49 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Evergy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,263 Evergy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 85,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.393,89 USD wert. Mit einer Performance von +39,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Evergy belief sich zuletzt auf 19,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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