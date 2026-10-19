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Profitables Evergy-Investment?

S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Evergy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evergy Inc Registered Shs
74.50 EUR 0.50 EUR 0.68 %
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Am 19.10.2025 wurden Evergy-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Evergy-Aktie bei 77,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Evergy-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,282 Evergy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,82 USD, da sich der Wert eines Evergy-Anteils am 16.10.2026 auf 83,30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,82 Prozent angezogen.

Alle Evergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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