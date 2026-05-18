S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Evergy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Evergy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evergy-Anteile bei 66,41 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,058 Evergy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 82,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.235,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 18,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Evergy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evergy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evergy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent