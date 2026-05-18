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Rentable Evergy-Anlage?

S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

01.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Evergy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

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Evergy Inc Registered Shs
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Evergy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evergy-Anteile bei 66,41 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,058 Evergy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 82,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.235,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 18,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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