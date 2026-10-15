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Rentable Everpure A-Anlage?

S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Everpure A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Everpure Inc Registered Shs -A-
116.40 EUR -15.60 EUR -11.82 %
Charts | News | Analysen

Das Everpure A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Everpure A-Papier an diesem Tag 26,22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,814 Everpure A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 539,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,49 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 539,63 USD, was einer positiven Performance von 439,63 Prozent entspricht.

Everpure A war somit zuletzt am Markt 52,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Everpure A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Everpure A nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Pure Storage A Buy Maxim Group
22.08.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Pure Storage A Overweight Barclays Capital
22.05.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.04.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC

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