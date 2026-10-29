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Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everpure A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Everpure Inc Registered Shs -A-
122.00 EUR -5.35 EUR -4.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Everpure A-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 97,58 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die Everpure A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 102,480 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 14.203,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,60 USD belief. Mit einer Performance von +42,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Everpure A war somit zuletzt am Markt 46,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Everpure A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Everpure A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Pure Storage A Buy Maxim Group
22.08.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Pure Storage A Overweight Barclays Capital
22.05.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.04.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC

Information

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