S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eversource Energy gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Eversource Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Eversource Energy-Papier 72,56 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Eversource Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,817 Eversource Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.213,07 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,87 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 25,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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