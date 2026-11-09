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Lohnende Eversource Energy-Investition?

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
62.00 EUR -1.50 EUR -2.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 187,864 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 69,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.120,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eversource Energy einen Börsenwert von 26,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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