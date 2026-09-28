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Eversource Energy-Anlage im Blick

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eversource Energy von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
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Eversource Energy
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Am 28.09.2023 wurde das Eversource Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57,36 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Eversource Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174,338 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Eversource Energy-Anteile wären am 25.09.2026 11.100,07 USD wert, da der Schlussstand 63,67 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Eversource Energy bezifferte sich zuletzt auf 23,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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