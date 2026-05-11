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Eversource Energy-Performance

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 5 Jahren bedeutet

18.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Eversource Energy-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
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Heute vor 5 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,867 Eversource Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 797,08 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,29 Prozent verringert.

Der Marktwert von Eversource Energy betrug jüngst 25,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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