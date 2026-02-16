S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Eversource Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Eversource Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,72 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,270 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 73,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,81 Prozent abgenommen.
Eversource Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
