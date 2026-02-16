DAX25.229 +0,9%Est506.085 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,1%Nas22.812 +1,0%Bitcoin56.865 -0,1%Euro1,1823 -0,3%Öl69,51 +3,2%Gold5.001 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, im Fokus
Top News
Aktien von Tesla, VW und BMW im Blick: Ostdeutschland als Vorreiter der Elektromobilität Aktien von Tesla, VW und BMW im Blick: Ostdeutschland als Vorreiter der Elektromobilität
Börse am Mittwoch: DAX freundlich - 25.000-Punkte-Marke wieder deutlich überschritten Börse am Mittwoch: DAX freundlich - 25.000-Punkte-Marke wieder deutlich überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 3 Jahren bedeutet

16.02.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Eversource Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
61,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Eversource Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,72 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,270 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 73,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,81 Prozent abgenommen.

Eversource Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Eversource Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eversource Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eversource Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Eversource Energy

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eversource Energy

DatumRatingAnalyst
01.03.2018Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyWilliams Capital
23.10.2017Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyWilliams Capital
20.12.2016Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyDeutsche Bank AG
03.05.2016Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) NeutralMizuho
14.01.2016Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
01.03.2018Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyWilliams Capital
23.10.2017Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyWilliams Capital
20.12.2016Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyDeutsche Bank AG
27.10.2015Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyArgus Research Company
12.05.2015Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) BuyArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
03.05.2016Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) NeutralMizuho
14.01.2016Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) NeutralMizuho
07.08.2015Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) NeutralMizuho
21.04.2015Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eversource Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen