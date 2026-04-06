S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 3 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,62 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 125,597 Eversource Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (69,97 USD), wäre das Investment nun 8.787,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,12 Prozent vermindert.
Am Markt war Eversource Energy jüngst 26,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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