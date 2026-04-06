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Profitable Eversource Energy-Anlage?

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 3 Jahren bedeutet

13.04.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
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Heute vor 3 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,62 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 125,597 Eversource Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (69,97 USD), wäre das Investment nun 8.787,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,12 Prozent vermindert.

Am Markt war Eversource Energy jüngst 26,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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