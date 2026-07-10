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Lohnende Expand Energy-Investition?

S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expand Energy von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expand Energy
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Das Expand Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Expand Energy-Papier 50,14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,944 Expand Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 88,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.758,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,87 Prozent gesteigert.

Am Markt war Expand Energy jüngst 20,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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