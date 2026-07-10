S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expand Energy von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Das Expand Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Expand Energy-Papier 50,14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,944 Expand Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 88,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.758,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,87 Prozent gesteigert.
Am Markt war Expand Energy jüngst 20,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expand Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expand Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Expand Energy Aktie News
Expand Energy Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expand Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.