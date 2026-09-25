S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Expand Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Expand Energy-Anlage im Blick

25.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Expand Energy-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Expand Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 104,38 USD. Bei einem Expand Energy-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,804 Expand Energy-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.490,13 USD, da sich der Wert eines Expand Energy-Anteils am 24.09.2026 auf 88,62 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,10 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Expand Energy belief sich jüngst auf 20,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net