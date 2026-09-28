S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Extra Space Storage-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 120,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Extra Space Storage-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,277 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.103,71 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 25.09.2026 auf 133,35 USD belief. Damit wäre die Investition 10,37 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Extra Space Storage zuletzt 28,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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