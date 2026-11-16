S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor einem Jahr verdient

Frühe Anlage

Vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Extra Space Storage -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 132,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75,239 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 11.925,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,25 Prozent angewachsen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Extra Space Storage

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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