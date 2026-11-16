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S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Extra Space Storage Inc.
144.00 EUR 0.50 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Extra Space Storage-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 132,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75,239 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 11.925,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,25 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Extra Space Storage betrug jüngst 33,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Extra Space Storage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Extra Space Storage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
14.11.17 Extra Space Storage Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.17 Extra Space Storage Market Perform BMO Capital Markets
24.06.16 Extra Space Storage Neutral D.A. Davidson & Co.
09.05.16 Extra Space Storage Outperform RBC Capital Markets
11.11.15 Extra Space Storage Underweight BB&T Capital Markets

Information

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