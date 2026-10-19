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Lohnende Extra Space Storage-Investition?

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Extra Space Storage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Extra Space Storage-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Extra Space Storage Inc.
122.30 EUR -1.40 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen

Am 19.10.2025 wurde das Extra Space Storage-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 151,54 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,599 Extra Space Storage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 921,27 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 16.10.2026 auf 139,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,87 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich zuletzt auf 29,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.11.17 Extra Space Storage Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.17 Extra Space Storage Market Perform BMO Capital Markets
24.06.16 Extra Space Storage Neutral D.A. Davidson & Co.
09.05.16 Extra Space Storage Outperform RBC Capital Markets
11.11.15 Extra Space Storage Underweight BB&T Capital Markets

Information

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