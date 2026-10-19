S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Extra Space Storage-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Extra Space Storage-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 19.10.2025 wurde das Extra Space Storage-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 151,54 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,599 Extra Space Storage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 921,27 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 16.10.2026 auf 139,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,87 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich zuletzt auf 29,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Extra Space Storage
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Extra Space Storage
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen