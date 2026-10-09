S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Fidelity National Information Services-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Fidelity National Information Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,63 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,882 Fidelity National Information Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 34,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442,35 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 442,35 USD entspricht einer negativen Performance von 55,76 Prozent.
Der Börsenwert von Fidelity National Information Services belief sich zuletzt auf 17,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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