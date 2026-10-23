S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Fidelity National Information Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Fidelity National Information Services-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fidelity National Information Services-Papier bei 49,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fidelity National Information Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,017 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 38,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,23 USD wert. Das entspricht einem Minus von 22,77 Prozent.
Am Markt war Fidelity National Information Services jüngst 18,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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