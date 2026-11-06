S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren angefallen

Lukrativer Fidelity National Information Services-Einstieg?

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fidelity National Information Services-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,42 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132,591 Fidelity National Information Services-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 29,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.896,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services bezifferte sich zuletzt auf 15,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net