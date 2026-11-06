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Lukrativer Fidelity National Information Services-Einstieg?

S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fidelity National Information Services IncShs
25.62 EUR -0.75 EUR -2.84 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fidelity National Information Services-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,42 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132,591 Fidelity National Information Services-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 29,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.896,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services bezifferte sich zuletzt auf 15,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.08.17 Fidelity National Information Services Outperform BMO Capital Markets
08.02.17 Fidelity National Information Services Overweight Barclays Capital
06.01.17 Fidelity National Information Services Outperform BMO Capital Markets
18.11.16 Fidelity National Information Services Overweight Pacific Crest Securities Inc.
07.10.16 Fidelity National Information Services Buy Cantor Fitzgerald

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