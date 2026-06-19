Profitable Fidelity National Information Services-Investition?

S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr angefallen

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Fidelity National Information Services-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Am 26.06.2025 wurde das Fidelity National Information Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fidelity National Information Services-Aktie betrug an diesem Tag 80,00 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert, befänden sich nun 12,500 Fidelity National Information Services-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 473,25 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Anteils am 25.06.2026 auf 37,86 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 473,25 USD, was einer negativen Performance von 52,68 Prozent entspricht. Insgesamt war Fidelity National Information Services zuletzt 20,05 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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