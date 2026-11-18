S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Fortinet-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fortinet-Anteile an diesem Tag 80,15 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,477 Fortinet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 124,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.553,34 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.553,34 USD, was einer positiven Performance von 55,33 Prozent entspricht.
Am Markt war Fortinet jüngst 90,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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