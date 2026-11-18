Rentable Fortinet-Investition?

Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fortinet -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fortinet-Anteile an diesem Tag 80,15 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,477 Fortinet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 124,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.553,34 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.553,34 USD, was einer positiven Performance von 55,33 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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