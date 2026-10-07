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Fortinet-Investment

S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortinet Inc
169.50 EUR 2.58 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fortinet-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Fortinet-Aktie bei 61,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,149 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.088,79 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 06.10.2026 auf 191,27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 208,88 Prozent vermehrt.

Fortinet war somit zuletzt am Markt 134,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Fortinet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortinet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.08.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
23.05.19 Fortinet Market Perform Cowen and Company, LLC
03.05.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
08.02.19 Fortinet Outperform First Analysis Securities
07.02.19 Fortinet Hold Gabelli & Co

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