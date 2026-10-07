S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren eingefahren

Fortinet-Investment

07.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fortinet-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Fortinet-Aktie bei 61,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,149 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.088,79 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 06.10.2026 auf 191,27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 208,88 Prozent vermehrt.

Fortinet war somit zuletzt am Markt 134,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net