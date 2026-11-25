Fortinet-Investmentbeispiel

Investoren, die vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Fortinet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 53,43 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 187,161 Fortinet-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.798,80 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 24.11.2026 auf 132,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 147,99 Prozent vermehrt.

Fortinet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net