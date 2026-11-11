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Fortinet-Investition im Blick

S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortinet-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortinet Inc
116.00 EUR 5.60 EUR 5.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fortinet-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Fortinet-Aktie an diesem Tag bei 6,37 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Fortinet-Aktie investiert hat, hat nun 15,694 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.939,27 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 10.11.2026 auf 123,57 USD belief. Mit einer Performance von +1.839,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Fortinet-Wert an der Börse wurde auf 89,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Fortinet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortinet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.08.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
23.05.19 Fortinet Market Perform Cowen and Company, LLC
03.05.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
08.02.19 Fortinet Outperform First Analysis Securities
07.02.19 Fortinet Hold Gabelli & Co

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