S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen

Fortinet-Investition im Blick

11.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortinet-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fortinet-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Fortinet-Aktie an diesem Tag bei 6,37 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Fortinet-Aktie investiert hat, hat nun 15,694 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.939,27 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 10.11.2026 auf 123,57 USD belief. Mit einer Performance von +1.839,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Fortinet-Wert an der Börse wurde auf 89,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net