S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Fortinet-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fortinet-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Fortinet-Aktie an diesem Tag bei 6,37 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Fortinet-Aktie investiert hat, hat nun 15,694 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.939,27 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 10.11.2026 auf 123,57 USD belief. Mit einer Performance von +1.839,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Fortinet-Wert an der Börse wurde auf 89,44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fortinet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fortinet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen