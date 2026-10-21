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S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortinet Inc
152.12 EUR 0.54 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2025 wurde die Fortinet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,180 Fortinet-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 201,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 101,62 Prozent.

Der Börsenwert von Fortinet belief sich zuletzt auf 125,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Fortinet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortinet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.08.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
23.05.19 Fortinet Market Perform Cowen and Company, LLC
03.05.19 Fortinet Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
08.02.19 Fortinet Outperform First Analysis Securities
07.02.19 Fortinet Hold Gabelli & Co

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