S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnendes Fortive-Investment?

14.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fortive-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fortive-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fortive-Papier bei 31,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,588 Fortive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortive-Papiers auf 58,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.834,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,43 Prozent gesteigert.

Fortive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net