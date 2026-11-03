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Rentable Fortune Brands Home Security-Anlage?

S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: Hätte sich ein Fortune Brands Home Security-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortune Brands Home Security-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortune Brands Home & Security Inc.
41.20 EUR -0.40 EUR -0.96 %
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Vor 10 Jahren wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,27 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 21,614 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1.006,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,65 Prozent erhöht.

Fortune Brands Home Security erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Fortune Brands Home Security Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.02.18 Fortune Brands HomeSecurity Buy Gabelli & Co
13.11.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
27.04.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
06.01.17 Fortune Brands HomeSecurity Equal Weight Barclays Capital
27.10.16 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets

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