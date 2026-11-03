S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: Hätte sich ein Fortune Brands Home Security-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Rentable Fortune Brands Home Security-Anlage?

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortune Brands Home Security-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,27 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 21,614 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1.006,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,65 Prozent erhöht.

Fortune Brands Home Security erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net