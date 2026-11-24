S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Fortune Brands Home Security-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fortune Brands Home Security-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fortune Brands Home Security-Papier an diesem Tag bei 92,46 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert, befänden sich nun 10,815 Fortune Brands Home Security-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 524,31 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 23.11.2026 auf 48,48 USD belief. Damit wäre die Investition 47,57 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Fortune Brands Home Security belief sich zuletzt auf 5,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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