S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Die Fortune Brands Home Security-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 86,78 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hat, hat nun 115,232 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Anteile wären am 06.07.2026 5.943,68 USD wert, da der Schlussstand 51,58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,56 Prozent.
Der Fortune Brands Home Security-Wert an der Börse wurde auf 6,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Fortune Brands Home Security Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.18
|Fortune Brands HomeSecurity Buy
|Gabelli & Co
|13.11.17
|Fortune Brands HomeSecurity Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.17
|Fortune Brands HomeSecurity Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.17
|Fortune Brands HomeSecurity Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.16
|Fortune Brands HomeSecurity Outperform
|RBC Capital Markets