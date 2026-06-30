S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Fortune Brands Home Security-Anlage?

16:00

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie Anlegern gebracht.

Die Fortune Brands Home Security-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 86,78 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hat, hat nun 115,232 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Anteile wären am 06.07.2026 5.943,68 USD wert, da der Schlussstand 51,58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,56 Prozent.

Der Fortune Brands Home Security-Wert an der Börse wurde auf 6,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net