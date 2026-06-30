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S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortune Brands Home & Security Inc.
44.60 EUR -1.60 EUR -3.46 %
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Die Fortune Brands Home Security-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 86,78 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hat, hat nun 115,232 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Anteile wären am 06.07.2026 5.943,68 USD wert, da der Schlussstand 51,58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,56 Prozent.

Der Fortune Brands Home Security-Wert an der Börse wurde auf 6,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
12.02.18 Fortune Brands HomeSecurity Buy Gabelli & Co
13.11.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
27.04.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
06.01.17 Fortune Brands HomeSecurity Equal Weight Barclays Capital
27.10.16 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets