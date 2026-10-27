S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Fortune Brands Home Security-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 5 Jahren wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,85 USD. Bei einem Fortune Brands Home Security-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,151 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 49,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,03 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 50,46 Prozent vermindert.
Alle Fortune Brands Home Security-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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