DAX 25.632 +0,9%ESt50 6.172 +0,9%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,73 +2,2%Nas 26.511 +1,3%Bitcoin 72.268 +0,9%Euro 1,1145 -0,3%Öl 113,8 -1,7%Gold 4.061 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Fortune Brands Home Security-Investition?

S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Fortune Brands Home Security-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortune Brands Home & Security Inc.
38.40 EUR 0.20 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,85 USD. Bei einem Fortune Brands Home Security-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,151 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 49,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,03 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 50,46 Prozent vermindert.

Alle Fortune Brands Home Security-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Fortune Brands Home Security Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.netS&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.netErste Schätzungen: Fortune Brands Home Security informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werbung - Fortune Brands Home Security-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr angefallen
finanzen.netS&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 10 Jahren bedeutet
Werbung

Fortune Brands Home Security Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fortune Brands Home Security nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.02.18 Fortune Brands HomeSecurity Buy Gabelli & Co
13.11.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
27.04.17 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets
06.01.17 Fortune Brands HomeSecurity Equal Weight Barclays Capital
27.10.16 Fortune Brands HomeSecurity Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.