S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr angefallen

Fortune Brands Home Security-Investment

13.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Fortune Brands Home Security-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 13.10.2025 wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fortune Brands Home Security-Papier bei 48,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Fortune Brands Home Security-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,781 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (38,58 USD), wäre das Investment nun 801,75 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19,83 Prozent verkleinert.

Der Fortune Brands Home Security-Wert an der Börse wurde auf 4,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net