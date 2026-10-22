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Fox-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Fox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp (ex 21st Century Fox)
56.72 EUR -1.88 EUR -3.21 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2023 wurde die Fox-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fox-Aktie bei 30,62 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Fox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 326,584 Fox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 65,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.502,29 USD wert. Mit einer Performance von +115,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 28,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.05.19 21st Century Fox (A) Buy Gabelli & Co
19.10.18 21st Century Fox (A) Overweight Barclays Capital
14.06.18 21st Century Fox (A) Hold Pivotal Research Group
16.01.18 21st Century Fox (A) Buy B. Riley FBR, Inc.
09.01.18 21st Century Fox (A) Hold Pivotal Research Group

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