S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Fox-Performance im Blick

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fox-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,55 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,376 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.080,97 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 14.10.2026 auf 62,21 USD belief. Damit wäre die Investition 8,10 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 26,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net