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Fox-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fox-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp B
53.00 EUR 1.50 EUR 2.91 %
Charts | News | Analysen

Die Fox-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,625 Fox-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.166,73 USD, da sich der Wert eines Fox-Papiers am 22.10.2026 auf 60,82 USD belief. Damit wäre die Investition 116,67 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 24,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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