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S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

01.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp B
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Vor 1 Jahr wurde das Fox-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 45,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fox-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,180 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 57,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,31 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 24,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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