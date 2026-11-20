Fox-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fox gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fox-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,64 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Fox-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 349,162 Fox-Aktien. Die gehaltenen Fox-Papiere wären am 19.11.2026 19.895,25 USD wert, da der Schlussstand 56,98 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 33,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net