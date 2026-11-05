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Dividendenausschüttung

S&P 500-Papier Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Anleger freuen

S&P 500-Papier Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Anleger freuen

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

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Aktien
Fox Corp B
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Fox am 04.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,56 USD für das Jahr 2026. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent. Alles in allem schüttet Fox 287,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,61 Prozent an.

Fox- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Fox-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 61,62 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Fox-Titels 1,20 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,05 Prozent.

Fox-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Fox-Aktienkurs via NASDAQ 113,44 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 126,84 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Fox-Dividendenvorhersage

Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,58 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Fox

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Fox beläuft sich aktuell auf 25,123 Mrd. USD. Das Fox-KGV beläuft sich aktuell auf 12,20. 2026 setzte Fox 17,126 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

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