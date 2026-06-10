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S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: Mit dieser Dividendenzahlung können Freeport-McMoRan-Aktionäre rechnen

11.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: Mit dieser Dividendenzahlung können Freeport-McMoRan-Aktionäre rechnen | finanzen.net

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Freeport-McMoRan Investoren eine Dividende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Freeport-McMoRan Inc
55,44 EUR 1,48 EUR 2,74%
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Freeport-McMoRan am 10.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,60 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Alles in allem schüttet Freeport-McMoRan 865,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Gesamtausschüttung damit weder angehoben noch gesenkt.

Freeport-McMoRan-Dividenden-Rendite

Zum New York-Schluss notierte der Freeport-McMoRan-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 62,08 USD. Für das Jahr 2025 weist das Freeport-McMoRan-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,58 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Freeport-McMoRan via New York 64,15 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 75,17 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Freeport-McMoRan

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,60 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,96 Prozent abnehmen.

Freeport-McMoRan-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Freeport-McMoRan steht aktuell bei 92,187 Mrd. USD. Freeport-McMoRan verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,36. Der Umsatz von Freeport-McMoRan betrug in 2025 25,128 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 1,52 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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