S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukratives GE Aerospace (ex General Electric)-Investment?

18.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers betrug an diesem Tag 93,66 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,676 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.346,75 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Anteils am 17.09.2026 auf 313,47 USD belief. Das entspricht einem Plus von 234,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte GE Aerospace (ex General Electric) einen Börsenwert von 323,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net